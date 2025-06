Come fare il downgrade da iOS 26 Developer Beta a iOS 18

Se avete provato iOS 26 in versione beta e avete riscontrato problemi di stabilità, incompatibilità con alcune app o semplicemente desiderate tornare a un sistema più affidabile, è possibile disinstallare la beta e ripristinare l'ultima release stabile di iOS 18. L'unico modo possibile è quello di passare per il Mac o per un PC con iTunes, motivo per cui dovrete munirvi anche del cavo da collegare.