System Shock 2: 25th Anniversary è stato rinviato su console, annunciato un nuovo periodo di uscita

Nightdive Studios ha annunciato che System Shock 2: 25th Anniversary è stato rinviato su console, comunicando un nuovo periodo di uscita del gioco su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch mentre la data rimane la stessa già annunciata solo per la versione PC.

A causa di "problemi" non meglio identificati, le versioni console di System Shock 2: 25th Anniversary sono state dunque rinviate alla prima metà di luglio, in attesa di una definizione più precisa del gioco di lancio, mentre la versione PC rimane confermata per la data di uscita precedentemente annunciata, ovvero il 26 giugno.

La rielaborazione del grande classico è dunque in arrivo su PC attraverso Steam, Epic Games Store e GOG questo giovedì, mentre su tutte le console ci sarà da attendere qualche settimana in più, in attesa di comunicazioni più precise.