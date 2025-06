Le novità di Apple per l’autunno: musica senza interruzioni, acquisti semplificati e altro ancora

In autunno, Apple rilascerà una serie di feature volte ad offrire esperienze sempre più funzionali. Con il lancio di iOS 26, nonché di iPadOS 26, visionOS 26 e altri, gli utenti potranno sfruttare il Digital ID, ascoltare musica senza interruzioni con le novità di Apple Music, sperimentare nuovi modi per fare acquisti e tanto altro ancora. Facciamo quindi un pratico riepilogo di tutte le funzionalità in arrivo.

Apple Music e AutoMix Apple Music accoglie AutoMix, una nuova feature che mixa un brano con il successivo grazie all'IA. Quest'ultima è infatti in grado di analizzare l'audio e creare transizioni sincronizzando il ritmo, permettendovi di ascoltare musica senza interruzioni e con totale fluidità. Le novità di Apple Music Inoltre, verrà resa disponibile anche la traduzione dei testi, nonché la pronuncia (così potete cantare in un inglese impeccabile). A tal proposito, con Sing potete trasformare il vostro iPhone in un microfono per Apple TV, usufruendo ovviamente dei testi in tempo reale e di vari effetti visivi.

Apple Podcast Ulteriori novità riguardano Apple Podcast, stavolta con più opzioni di personalizzazione, una scelta più ampia di velocità di riproduzione e anche un'impostazione per migliorare i dialoghi. Quest'ultima sfrutta il machine learning per far risaltare le voci sui suoni di sottofondo, offrendo quindi un'esperienza ancora più immersiva. iOS 26 cambia tutto: Liquid Glass è il nuovo design del sistema operativo mobile di Apple

Wallet e Apple Intelligence Con Apple Intelligence potete riassumere, identificare e mostrare automaticamente i dettagli di tracciamento di un ordine, in modo da avere tutto sotto controllo. Inoltre, con Apple Play potete utilizzare punti premio per i pagamenti, oltre a poter usufruire di rateizzazione con carte di credito o debito idonee (quando si acquista di persona usando Apple Pay). Quest'ultima feature non è ancora disponibile in Italia, ma vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più. Live Activities arrivano su iPad e Mac con iOS 26 e macOS Tahoe: cosa cambia davvero

Apple Cash e Digital ID Con questa applicazione potete chiedere o inviare soldi direttamente nelle conversazioni di gruppo (in Messaggi). Molto utile anche Digital ID, che offre maggiore sicurezza e permette di memorizzare i dati identificativi tramite iPhone e Apple Watch. "Con la recente entrata in vigore del REAL ID, al lancio il Digital ID fornirà all'utente un altro modo pratico e sicuro per memorizzare un documento d'identità e presentarlo di persona presso alcuni controlli di sicurezza aeroportuali durante i viaggi all'interno degli Stati Uniti", si legge dal comunicato ufficiale. Apple Digital ID Attenzione, però, perché il Digital ID non sostituisce il passaporto cartaceo, né può essere utilizzato al posto di un passaporto statunitense per viaggi internazionali. Infine, con Apple Wallet le carte d'imbarco aggiornate permettono di avere a portata di mano informazioni molto utili, oltre a poter accedere a Mappe per orientarsi negli aeroporti. Queste carte d'imbarco saranno disponibili inizialmente per Air Canada, American Airlines, Delta Air Lines, JetBlue, Jetstar, Lufthansa Group, Qantas, Southwest Airlines, United Airlines e Virgin Australia.