Quante ore dura Death Stranding 2: On the Beach? Ecco la longevità del gioco

Death Stranding 2: On the Beach è in arrivo e le recensioni sono online, permettendoci così di avere un'idea un po' più chiara di cosa possiamo aspettarci e se l'opera vale i soldi sin dal lancio. C'è però un altro fattore che può determinare l'acquisto: la longevità.

Quante ore dura Death Stranding 2: On the Beach? Avrete abbastanza tempo in questa fine di giugno per dedicarvi all'opera? Ecco la risposta.