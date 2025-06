Death Stranding 2: On the Beach ha data di uscita e orario di sblocco ufficiali confermati

Il nuovo capitolo delle avventure post-apocalittiche di Sam Porter Bridges è di fatto già disponibile per gli utenti più appassionati, considerando che l' accesso anticipato del gioco si è aperto nella notte appena trascorsa, dunque non risulta propriamente una sorpresa.

Siamo ormai di fatto nei giorni di lancio di Death Stranding 2: On the Beach , considerando che l'accesso anticipato è già disponibile da qualche ora, con Kojima Productions e Sony che hanno confermato data di uscita e orario di sblocco del nuovo gioco per PS5.

Partenza in notturna

Quello che ci interessa capire a questo punto è la data di uscita standard per tutti e soprattutto l'orario di sblocco, che sembra seguire lo schema tradizionale di molte uscite su PlayStation Store, almeno per quanto riguarda i titoli Sony.

Molto semplicemente, Death Stranding 2: On the Beach si sbloccherà alla mezzanotte del 26 giugno, ovvero nella notte tra giovedì 25 e venerdì 26, con molti giocatori che probabilmente inizieranno l'avventura proprio in nottata, complice la stagione che può rendere tale momento particolarmente propizio per una sessione di gioco.

Lo schema è estremamente semplice: tutti i fusi orari segnalano lo sblocco per le ore 00:00 del 26 giugno, compreso l'orario CEST, ovvero quello standard estivo dell'Europa Centrale, di cui fa parte anche l'Italia.

Nel frattempo, nel caso non l'abbiate ancora fatto andate a leggere la nostra recensione di Death Stranding 2: On the Beach, gioco che finora ha raccolto voti davvero molto alti da parte di gran parte della stampa internazionale.