NVIDIA annuncia GeForce RTX 5050 per laptop: ecco le specifiche tecniche ufficiali della Blackwell più lenta

NVIDIA ha annunciato la GPU GeForce RTX 5050 per laptop basata sull'architettura Blackwell GB207. Questa nuova proposta, sebbene posizionata nel segmento di prestazioni inferiori della famiglia, presenta caratteristiche tecniche che meritano un'analisi approfondita, specialmente in relazione alle aspettative e alle alternative disponibili.

Le specifiche della GPU Blackwell 5050 per laptop

Dopo le indiscrezioni sulla data di uscita della GPU GeForce RTX 5050 per desktop e costose inserzioni dei venditori cinesi di portaticoli con la nuova GPU per laptop, l'annuncio ufficiale ci ha tolto finalmente alcuni dubbi sulle specifiche di quella che è a tutti gli effetti la scheda video Blackwell più lenta del lotto. La GeForce RTX 5050 Laptop integra infatti 2560 core CUDA, un dato che la pone in una posizione ovviamente inferiore rispetto alla RTX 5060 Laptop, che ne vanta 3328: si tratta di una differenza del 30% in termini di unità di elaborazione.

I punteggi 3D Mark della GeForce RTX 5050 per laptop

Nonostante questa disparità nel numero di core, entrambe le schede condividono la medesima configurazione di memoria: 8 GB di GDDR7. Un aspetto interessante da considerare è il Target Graphics Power (TGP) massimo supportato da entrambe le SKU, pari a 115W (100W base più 15W di Dynamic Boost). Questa somiglianza nel consumo energetico rende le due schede direttamente confrontabili in termini di efficienza e prestazioni assolute, a parità di condizioni termiche e di alimentazione.

I test preliminari condotti dai produttori di laptop, pur dovendo essere verificati con analisi indipendenti, indicano che la RTX 5060 è mediamente tra il 21% e il 22% più veloce della RTX 5050. La RTX 5070, per contro, offre un incremento prestazionale più marcato, oscillando tra il 41% e il 49% rispetto alla RTX 5050.

Voi che cosa ne pensate di questi primi dati? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.