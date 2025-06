Midnight Murder Club ha una data di uscita ufficiale su PC e PS5

Velan Studios e Sony hanno annunciato la data di uscita di Midnight Murder Club su PC e PS5: il party game horror a base multiplayer sarà disponibile nella versione finale a partire dal 14 agosto, andando dunque a concludere il percorso in accesso anticipato su Steam.

In occasione del lancio gli sviluppatori hanno preparato un interessante aggiornamento che va ad arricchire ulteriormente l'esperienza attraverso l'introduzione di nuovi contenuti per la modalità Wildcards che aumentano la varietà del gameplay.

Alcune Wildcard sono semplicemente distruttive; come Flameskull, che ti permette di lanciare un teschio infuocato per i corridoi della villa finché non esplode in una spettacolare palla di fuoco. Oppure Falling Chandelier, che trasforma l'arredamento in un'arma letale.

Ci sono poi carte che stravolgono completamente il modo in cui si spara. All in the Chamber consente di scaricare l'intero caricatore in un colpo solo, trasformando il revolver in una sorta di fucile a canne mozze.

Se invece vieni colpito da Shrink Shot, il tuo personaggio si rimpicciolisce, diventando più difficile da vedere... ma anche da prendere sul serio!