Sony vuole lanciare almeno un gioco single player di punta all'anno, la strategia live service rimane

La sfida di Sony

Più precisamente, Hulst ha detto agli investitori della compagnia: "Per quanto riguarda i single-player, ci stiamo concentrando sul garantire almeno un titolo di punta all'anno, nel momento giusto dell'anno e con il livello di qualità che i giocatori si aspettano dai PlayStation Studios."

Nella stessa occasione, Hulst ha avuto modo di ribadire che la strategia live service di Sony non è stata abbandonata.

L'obiettivo è quello di "costruire una base ricorrente di titoli live service longevi che incentivino il coinvolgimento continuo e la monetizzazione."

Infine, il piano prevede la crescita delle serie proprietarie di Sony in chiave transmediale, quindi con l'arrivo di altri film e serie TV, come quella di The Last of Us.

Chiariamo che "lanciare almeno un gioco single player", non significa necessariamente soltanto 1. Inoltre, il conteggio non tiene conto dei titoli second party, come Stellar Blade, Rise of the Ronin e Lost Souls Aside, ma riguarda solo i PlayStation Studios.