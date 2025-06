Samsung potrebbe rendere a pagamento alcune funzionalità di Galaxy AI

Galaxy AI a pagamento?

Alcuni strumenti di Galaxy AI, quindi non tutti, potrebbero diventare a pagamento, ma al momento non sappiamo esattamente quali funzionalità saranno coinvolte. Probabilmente ciò avverrà per tutte quelle funzioni avanzate che richiedono una certa potenza computazionale, in maniera analoga a quanto fatto già da Google e Honor. Secondo alcuni voci, potrebbero essere svelate informazioni concrete durante l'evento Samsung Unpacked 2025, dove verranno mostrati anche i nuovi prodotti.

Stando a un rapporto di DealSide, Samsung ha intenzione di finalizzare questo modello di abbonamento entro la fine dell'anno. Molto probabilmente si parlerà anche di Samsung Health, nuovo piano a pagamento per la serie Watch 8, anche questo basato sull'intelligenza artificiale. Non conosciamo però ulteriori dettagli, anzi, potrebbe volerci un po' di tempo prima che l'azienda decida ufficialmente quali servizi necessiteranno di un abbonamento.