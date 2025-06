I nuovi render di Samsung Galaxy Z Fold7 mostrano uno spessore ridotto e display più grande

Stesso discorso per il peso, che passerebbe dai 239 grammi di Galaxy Z Flip6 ad appena 215 grammi . Ricordiamo che all'interno di Samsung Galaxy Z Fold7 troveremo probabilmente il chip Snapdragon 8 Elite, protagonista della maggior parte dei top di gamma di quest'anno. All'esterno troveremo un display leggermente più ampio che in passato, probabilmente pari a 6,5 pollici di diagonale , portando di conseguenza il display interno a circa 8,2 pollici di diagonale.

Quando uscirà Samsung Galaxy Z Fold7

Non conosciamo ancora con esattezza la data d'uscita ufficiale di Samsung Galaxy Z Fold7: stando ai rumor circolati nelle ultime ore, la compagnia sudcoreana potrebbe tenere un evento Galaxy Unpacked dedicato il prossimo 9 luglio in quel di New York, con un verosimile lancio in concomitanza pochi giorni dopo. Lo stesso evento sarà inoltre occasione per togliere ufficialmente il velo su Samsung Galaxy Watch 8, nuovo modello di smartwatch.

Samsung Galaxy Z Fold7

Chiaramente è bene come sempre prendere con le dovute pinze tali informazioni, trattandosi al momento di pure e semplici indiscrezioni che dovranno conoscere una conferma (o eventuale smentita) ufficiale dalla compagnia produttrice. Non ci resta a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti a tal proposito direttamente da Samsung, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.