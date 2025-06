Samsung Galaxy Z Fold7 supporterà la ricarica wireless Qi2, secondo un leak

Ci separa ormai poco più di un mese alla probabile presentazione di Samsung Galaxy Z Flip7 e Samsung Galaxy Z Fold7, prevista per il mese di luglio. Nel frattempo, un leak trapelato in Rete nelle ultime ore suggerirebbe la compatibilità di Samsung Galaxy Z Fold7 con il nuovo standard di ricarica wireless Qi7 : scopriamone insieme tutti i dettagli.

Quando uscirà Samsung Galaxy Z Fold7

Mancando più di un mese alla loro presentazione, non conosciamo al momento una data d'uscita precisa e ufficiale per Samsung Galaxy Z Fold7 e Samsung Galaxy Z Flip7, che verranno presentati in occasione del prossimo evento Galaxy Unpacked che si terrà a New York nel mese di luglio.

Samsung Galaxy Z Fold7

Chiaramente specifichiamo come sempre che si tratta al momento di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno trovare una conferma (o eventuale smentita) da parte della compagnia produttrice. Non ci resta quindi che attendere ulteriori aggiornamenti più precisi in merito da Samsung, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.