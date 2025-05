Samsung Galaxy Z Flip7, torna l'ipotesi del chip Exynos per tutti i mercati

Secondo quanto riportato da un recente leak del portale SamMobile, il nuovo Samsung Galaxy Z Flip7 presenterà una versione unica per tutti i mercati globali, con all'interno il tanto discusso chip proprietario Exynos 2500 . Se tale informazione dovesse rivelarsi vera, si tratterebbe dunque di un deciso retrofront rispetto ai rumor delle ultime settimane, che suggerivano l'adozione del chip di casa Qualcomm per la versione europea (e statunitense) del nuovo modello.

Quando uscirà Samsung Galaxy Z Flip7

Al momento non conosciamo ancora una data d'uscita precisa per Samsung Galaxy Z Flip7 e per Samsung Galaxy Z Fold7, che probabilmente vedranno la luce pochi giorni dopo l'evento di presentazione Galaxy Unpacked, previsto in quel di New York per i primi di luglio. A questi due dovrebbe inoltre aggiungersi Samsung Galaxy Z Flip7 FE, il nuovo modello pieghevole entry-level.

Samsung Galaxy Z Flip7

Chiaramente è bene specificare come sempre che si tratta di pure e semplici indiscrezioni da prendere con le dovute pinze, nell'attesa di una conferma (o eventuale smentita) ufficiale da parte della compagnia produttrice. Restiamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti a tal proposito da Samsung, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.