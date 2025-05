Elden Ring Nightreign è come Sekiro e Demon's Souls: dovete comprenderlo e poi vi divertirete

Elden Ring: Nightreign è arrivato sul mercato e la ricezione è stata mista. Alcuni lo apprezzano, altri meno, ma certamente l'opera non è stata accolta tanto positivamente quanto altri più recenti titoli.

Le parole del produttore di Elden Ring Nightreign

Kirao ha condiviso un messaggio su Twitter, spiegando qual è il suo punto di vista sul videogioco e sul tipo di esperienza che offre.

"Nightreign ha alcuni aspetti peculiari in termini di game design ed è diverso dai nostri più recenti titoli in vari modi. Ciò nonostante, molti di voi hanno coraggiosamente fatto un salto in questo mondo e di questo sono immensamente grato."

"Così come Demon's Souls e Sekiro, potrebbe confondervi all'inizio, ma proprio come tali giochi, Elden Ring Nightreign offre il proprio tipo di sfide ed esperienze. Una volta che hai superato l'iniziale difficoltà, sicuramente vi farà provare un senso di realizzazione diverso da altri giochi. Speriamo che ve lo godiate".

Qual è la vostra opinione sul videogioco? Avete avuto già modo di provare Elden Ring Nightreign? Se ancora no, cercate di capire se fa per voi tramite la nostra recensione.