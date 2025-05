Galaxy Tab S11 Ultra, Samsung punta a migliorare l’autonomia: ecco cosa cambierà

In attesa del lancio di Z Flip 7 e Galaxy Z Fold7, alcune indiscrezioni hanno svelato possibili miglioramenti legati all'autonomia dei dispositivi Galaxy Tab S11. Si tratta di informazioni non ancora confermate ma che sembrerebbero arrivare da fonti piuttosto affidabili. I nuovi tablet dovrebbero infatti montare una batteria più capiente, in grado di offrire un'autonomia maggiore. Ecco le prime informazioni in merito.