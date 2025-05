Ora Samsung Galaxy S25 è più Pixel dei Pixel, con le funzioni di Android 16 incluse nella One UI 8

Tra poco vi raccontiamo quali sono, ma prima vi ricordiamo che per provare la beta basta aprire l'app Samsung Members e scorrere fino in fondo, alla tab del programma beta, dove è possibile iscriversi. Assicuratevi però di fare un backup completo, poiché Google Wallet e alcune app bancarie potrebbero non funzionare correttamente nella beta.

Arrivata a sorpresa nel corso della settimana, la beta di One UI 8 per la serie Galaxy S25 , basata su Android 16, ha aggiunto alcune modifiche attese, dai miglioramenti ai gruppi di allarme a un migliore supporto per i Galaxy Buds più vecchi. Ancora più a sorpresa, però, la versione di Android 16 di Samsung è più completa di quella di Google, con due delle principali aggiunte che tutti attendono con ansia già funzionanti in One UI 8.

Le novità di Android 16 che mancano ancora nei Pixel

La prima funzione che la beta One UI 8 ha ad oggi in esclusiva è il multitasking a schermo diviso chiamato Open Canvas. Simile a quello di OnePlus Open, permette di passare rapidamente tra due app pur mantendendo abbastanza spazio per usarle. Gli Aggiornamenti in tempo reale sono invece simili alla funzione Live Activity che si trova su iOS. Permette a un'app di visualizzare informazioni in tempo reale in un luogo facile da vedere, indipendentemente da ciò che stai facendo sul tuo telefono, come mostrare una barra di avanzamento per il tuo ordine di cibo o le indicazioni da Google Maps.

Le diverse tipologie di split-screen (fonte: Android Authority)

Gli Aggiornamenti in tempo reale sono stati presentati al Google I/O, ma non sono ancora disponibili nella beta di Android 16. Sono invece disponibili sui telefoni Samsung e non richiedono nemmeno One UI 8. Samsung li chiama Notifiche Live, e sono state introdotte in One UI 7, basata su Android 15.

Continua invece a mancare il Notification Cooldown introdotto sui Pixel con Android 15, ovvero una funzione che silenzia le notifiche per un massimo di due minuti alla volta se se ne ricevono troppe in rapida successione: nemmeno One UI 8 con Android 16 ha questa funzione.

Google conferma la modalità desktop per Android 16 proprio in collaborazione con Samsung: ecco come sarà, mentre la beta di One UI 8 sbarca anche sui pieghevoli Galaxy.