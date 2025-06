Cambio di programma per NVIDIA: la nuova GPU GeForce RTX 5050 potrebbe uscire in anticipo

La prossima GPU GeForce RTX 5050 di NVIDIA potrebbe uscire in anticipo. A riportarlo è MEGAsizeGPU, ma è giusto fare una precisazione: si tratterebbe probabilmente di un paper launch, ovvero di un "lancio su carta" con la disponibilità effettiva prevista comunque per metà o fine luglio, quindi secondo i piani originali. Vediamo meglio tutti i dettagli.

Il lancio della nuova GPU era previsto per la fine del prossimo mese. Stando a quanto riportato dalla fonte che vi abbiamo citato sopra, l'uscita sarebbe stata anticipata al 1° luglio , quindi tra pochi giorni. Una decisione piuttosto insolita secondo questa fonte, dato che non saranno disponibili GPU AIB (quindi di altri fornitori) da spedire ai clienti entro quella data. Non resta che attendere eventuali risvolti; ovviamente vi aggiorneremo in caso di disponibilità effettiva.

Una scheda grafica entry-level

Questa GPU sarà in concorrenza con le Arc B570 da 10 GB e Intel Arc B580 da 12 GB e dovrebbe costare meno di 230 euro, secondo le prime indiscrezioni. La scheda grafica sarà basata sul chip GB207, che fa parte della famiglia Blackwell, con 80 Tensore core, 2.560 core CUDA, 20 RT core, 80 TMU e memoria video di 8GB GDDR6 su bus a 128 bit. Si tratta in questo caso di un prodotto entry-level, quindi pensato per chi non voglia spendere troppo, senza però rinunciare a tecnologie come DLSS e ray tracing.

Tra i fornitori troviamo Samsung, fornitore principale per la memoria GDDR6, mentre SK Hynix contribuirà in una fase successiva. Sono stati confermati anche SKU e numero di scheda: PG152-F01 SKU 50, con la designazione F01 che farebbe pensare a una variante interna legata a uno dei partner di NVIDIA. Nelle prossime ore potremo sicuramente saperne di più, quindi vi aggiorneremo con tutti i dettagli ufficiali.