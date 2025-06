Windows 11 cambia la homepage di Recall e mette gli indicatori del volume in un altro posto

Microsoft sta per introdurre una serie di aggiornamenti per Windows 11, che riguardano la gestione degli indicatori hardware a schermo e un'evoluzione della funzionalità Recall . Questi cambiamenti, attualmente in fase di test con gli iscritti al programma Windows Insider con la Preview Build 26200.5661 , mirano a rendere il sistema operativo più intuitivo e meno invasivo, adattandosi meglio alle esigenze individuali.

Le novità della Windows 11 Insider Preview Build 26200.5661

Una delle novità più interessanti della build è la possibilità di riposizionare i pop-up degli indicatori hardware in Windows 11. Attualmente le notifiche relative al volume, alla luminosità dello schermo o alla modalità aereo compaiono al centro nella parte inferiore del display, un'area che può talvolta sovrapporsi a contenuti importanti o interfacciare con l'uso di determinate applicazioni. Con l'ultima build del Canale Dev di Windows 11, questi indicatori si potranno spostate nelle posizioni in alto a sinistra o in alto al centro dello schermo.

L'indicatore del volume in alto a sinistra

La decisione di non includere la posizione in alto a destra è invece legata alla presenza dei pulsanti di controllo delle finestre (riduci a icona, ingrandisci, chiudi), per evitare potenziali sovrapposizioni o confusioni.

La nuova opzione per spostare gli indicatori in Windows 11

Accanto alle modifiche agli indicatori, Microsoft sta implementando una nuova homepage per la funzione Recall, che metterà in primo piano l'attività recente e i contenuti utilizzati con maggiore frequenza, facilitando il ritorno alle operazioni interrotte. Saranno visualizzate istantanee recenti e le tre applicazioni o i siti web più utilizzati nelle ultime 24 ore, offrendo una panoramica immediata delle attività più rilevanti.

Parallelamente Recall si arricchirà anche di una nuova barra di navigazione posizionata sul lato sinistro dell'interfaccia. Questo strumento consentirà di passare agilmente tra la nuova homepage e la funzionalità Timeline, quest'ultima dedicata allo scorrimento di tutte le istantanee acquisite. Questa integrazione mira a creare un flusso di lavoro più coerente e meno frammentato, dove la ricerca e il recupero delle informazioni passate diventano un processo fluido e intuitivo.

La nuova homepage di Recall

Voi che cosa ne pensate di queste novità? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto Windows 11: Snipping Tool si aggiorna, ora potrà creare delle gif animate.