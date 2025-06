L'intelligenza artificiale di Google uccide Suda51, che ha fatto sapere di non essere mai stato meglio

Ormai l'intelligenza artificiale è una parte attiva delle nostre vite, nonostante ogni tanto abbia qualche allucinazione. Ad esempio, Gemini, l'IA generativa di Google, ha dichiarato morto Goichi Suda , meglio conosciuto come Suda51, l'autore dei No More Heroes, nonché di Killer 7 e Killer is Dead , tanto per citare alcune delle sue opere. Proprio da un'interrogazione su quest'ultimo è nato l'equivoco, fortunatamente preso bene dall'interessato, che ha fatto sapere di essere vivo e in piena forma .

Eppur si muove!

Descrivendo Killer is Dead, Gemini ha scritto: "Il videogioco 'Killer is Dead' è ancora sotto copyright, nonostante la morte del suo Lead Designer, Goichi Suda (conosciuto anche come Suda51)."

A rispondere alla svista dell'IA ci ha pensato l'account ufficiale di Grasshopper Manufacture, lo studio di sviluppo fondato e guidato da Suda51: "SUDA51 È MORTO. LUNGA VITA A SUDA51. (...wtf?!?!😂)".

Le "allucinazioni" delle IA sono ormai all'ordine del giorno, tanto da causare non pochi problemi, soprattutto per via della diffusione di queste tecnologie, praticamente imposte da Google, Meta e OpenAI. L'IA di Google in particolare si è rivelata davvero prona a commettere errori, tra aerei fatti schiantare, consigli alimentari a base di minerali (leggasi sassi) e altro ancora. Fortunatamente il caso oggetto della notizia non ha prodotto altri effetti, se non una battuta di spirito, ma il rischio è che si verifichino situazioni molto più gravi.