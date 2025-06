Il messaggio politico di Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles è ancora attuale, per il director

Secondo Yasumi Matsuno, sceneggiatore e director di Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles , il messaggio politico del gioco è purtroppo ancora attuale . L'autore giapponese ne ha parlato in un'intervista concessa alla testata Denfaminicogamer, incentrata proprio sui temi del gioco, che non sono invecchiati, nonostante siano passati trent'anni dal lancio originale.

La situazione è peggiorata

"Abbiamo creato questo gioco quasi 30 anni fa, in un periodo di forte crisi economica e politica", ha spiegato Matsuno, facendo riferimento allo scoppio della bolla economica giapponese e alla Guerra del Golfo, tra i molti problemi di quel tempo. "Il Giappone post-bolla ha vissuto un periodo particolarmente duro: molte aziende sono fallite e ha avuto inizio l'Era Glaciale dell'Occupazione".

Si tratta di un periodo compreso tra il 1994 e il 2004 in cui molti giapponesi hanno perso il lavoro o non sono riusciti a trovare un impiego stabile. Matsuno, prima di darsi ai videogiochi, era un giornalista economico e fu ispirato proprio da questo contesto per scrivere la storia del gioco, che è "incentrato sulla lotta di classe e sul divario tra chi ha e chi non ha". All'epoca sperava che la situazione potesse migliorare, ma oggi è molto disilluso sul punto: "Purtroppo il mondo non è cambiato e per certi versi, forse, gli anni '90 erano anche migliori".

Secondo Matsuno, le disuguaglianze economiche sono ancora diffuse e le divisioni tra le persone persistono. "I conflitti continuano in tutto il mondo, dalla Russia e Ucraina a Israele e Hezbollah, fino alla Siria", ha osservato nell'intervista. In questo senso, il messaggio di Final Fantasy Tactics è ancora importante, sia per i vecchi che per i nuovi giocatori.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles uscirà il 30 settembre su Steam, PS5/PS4, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.