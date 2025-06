Final Fantasy Tactics The Ivalice Chronicles non ha i contenuti di War of the Lions, Square Enix spiega perché

Sebbene dieci anni dopo sia uscita un'altra versione rimasterizzata e ampliata, ovvero Final Fantasy Tactics: The War of the Lions , nel 2007 su PSP, la versione rielaborata in questo caso riguarda solo l'originale e non conterrà dunque gli elementi aggiuntivi che erano stati inseriti su PSP.

Annunciato nel corso del recente State of Play , Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles è una versione rimasterizzata dell'originale Final Fantasy Tactics , e a quanto pare si tratta proprio di una rielaborazione esclusivamente legata all'edizione iniziale del gioco, quella lanciata nel 1997 su PlayStation.

Da una serie di nuove interviste è emerso che Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles , il remaster dello storico RPG strategico, non conterrà i contenuti aggiuntivi di The War of the Lions , la versione pubblicata su PSP nel 2007, con Square Enix a cercare di spiegare il perché di tale scelta.

Gli elementi in più sarebbero stati una perdita, o qualcosa del genere

Il director Kazutoyo Maehiro ha riferito di essere un grande fan di War of the Lions, ma ha spiegato che il progetto si basa sulla volontà di riproporre l'originale nella sua forma iniziale, dunque escludendo le aggiunte di tale versione.

"Io e altri membri di questo team di sviluppo non siamo stati direttamente coinvolti in War of the Lions, ma credo che i contenuti di quel gioco abbiano soddisfatto pienamente le aspettative dei giocatori di allora", ha riferito Maehiro.

"Tuttavia, ripensando a tutto ciò quasi 30 anni dopo, durante la creazione di questo gioco, ci siamo chiesti cosa potesse fare il nostro team - coloro che hanno creato il Final Fantasy Tactics originale - per proporlo a una nuova generazione di giocatori". "È stato riflettendo su questa domanda che siamo giunti alla conclusione che la strada più appropriata per noi era quella di rispettare l'esperienza del gioco originale e ricrearla nella migliore forma possibile".

Con una spiegazione non del tutto convincente, a dire il vero, il director ha riferito che l'aggiunta delle caratteristiche di War of the Lions avrebbe rappresentato addirittura "una perdita non solo per i fan dell'originale ma anche per i nuovi utenti".

Non si capisce precisamente come sia possibile che delle aggiunte possano risultare in perdite, ma di fatto Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles non avrà i nuovi personaggi, job, elementi di storia, scene d'intermezzo e caratteristiche multiplayer di War of the Lions.

In compenso, la remaster proporrà un adattamento migliorativo della grafica originale, una revisione dell'interfaccia, dialoghi aggiuntivi, doppiaggio completo e altro. Il gioco arriverà il 30 settembre 2025 su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch e Switch 2.