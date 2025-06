Due giochi di PS Plus Extra dispongono di DLC gratuiti da scaricare a parte, ecco quali sono

Tali contenuti non sono automaticamente inclusi con PS Plus e dovrete manualmente aggiungerli alla vostra libreria cercandoli oppure, ed è la soluzione più comoda, andando nella sezione dei contenuti scaricabili del videogioco nell'interfaccia di PS5.

Se siete abbonati a PS Plus Extra o Premium , saprete già che da oggi - 17 giugno - sono disponibili nuovi videogiochi inclusi nell'abbonamento: potrete quindi scaricarli, avviarli e decidere se fanno per voi senza spese aggiuntive, ma ciò che potreste non sapere è che due di essi dispongono anche di DLC gratuiti che potete scaricare tramite PS Store.

I giochi di PS Plus Extra con DLC gratuiti

I giochi del mese che dispongono di extra gratuiti sono Endless Dungeon e theHunter: Call of the Wild: il primo è un roguelite strategico in tempo reale in stile tower defence, mentre il secondo è chiaramente un gioco di caccia.

Endless Dungeon propone due contenuti aggiuntivi gratuiti, ovvero il Japan Pack pensato per chi vuole il doppiaggio in giapponese e il Ichiban And Kiryu Skin Pack, che i fan di Yakuza riconosceranno subito come un DLC che permette di impostare su due personaggi i vestiti dei personaggi della saga Like a Dragon di Sega, precisamente quelli dei protagonisti delle due saghe.

I colori del New England Scout Cosmetic Pack

Parlando invece di theHunter: Call of the Wild, troverete il New England Scout Cosmetic Pack che include vari colori da usare per personalizzare armi, tende e non solo, tutti ispirati dalla New England Mountains Reserve.

Ecco infine tutti i giochi di giugno su PlayStation Plus Extra e Premium disponibili da ora.