Nuove regole per gli studenti delle superiori: divieto assoluto di utilizzo dello smartphone a scuola

Il tema del telefono a scuola e dell'utilizzo del telefono durante le ore di lezione è da sempre, fin da quando esistono i telefoni e in particolar modo gli smartphone, molto dibattuto e sempre attuale. Direttamente dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, ormai a fine anno scolastico, è arrivato un provvedimento tramite una circolare ufficiale che vieta anche per gli studenti delle superiori l'utilizzo del cellulare durante l'orario scolastico. Per ovvie ragioni, questa circolare entrerà in vigore a partire dal prossimo anno. Il divieto era già attivo ufficialmente per elementari e medie e d'ora in avanti varrà anche per le superiori.

Gli effetti dello smartphone Secondo il ministero e secondo il ministro in persona, Giuseppe Valditara, l'uso eccessivo dello smartphone potrebbe avere effetti negativi sul benessere psicologico dei ragazzi. Inoltre questo potrebbe influire negativamente anche sulla salute degli studenti e sulle loro prestazioni a scuola, alimentando deficit dell'attenzione e distrazione generale. Ragazzi usano il telefono a scuola La decisione arriva in merito a degli studi scientifici che mostrano come l'uso prolungato di strumenti tecnologici possa ridurre il grado di partecipazione in classe. Le scuole, dunque, dovranno aggiornare il proprio regolamento interno il patto di corresponsabilità educativa, inserendo il divieto di utilizzo dei telefoni anche per fini didattici. Chi non rispetta la regola potrebbe subire delle sanzioni disciplinari.