L'intelligenza artificiale di Google sta tagliando il traffico dei siti di news: editori in crisi

Questo perché, oggi, complice anche una frenesia sempre più impattante nella vita di tutti i giorni, si ricerca più l'immediatezza che una certa complessità nella risposta. I dati, dunque, parlano chiaro: la ricerca organica del New York Times - uno dei giornali più importanti al mondo e non solo in America - è passata dal 44% del 2022 al 36,5% nel 2025, stando a quanto risulta da Similarweb.

Come agiscono gli editori?

Gli editori, d'ora in avanti, avranno il compito di cercare delle soluzioni alternative per mettersi al passo con i tempi e per gestire al meglio la questione IA. Molti, infatti, hanno già adottato delle interessanti conclusioni.

Lo stesso New York Times, ad esempio, ha stretto un accordo con Amazon per fornire contenuti editoriali da usare nell'addestramento dei modelli di intelligenza artificiale, in modo tale da massimizzare al meglio i contenuti prodotti dai suoi redattori. Così come, The Athlantic, ha avviato una collaborazione simile con OpenAI. Infine segnaliamo anche l'idea di Perplexity, di condividere i ricavi pubblicitari con i giornali quando i loro contenuti vengono utilizzati. Ecco come funzionano AI Mode e AI Overviews di Google.