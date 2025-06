WhatsApp Beta: in fase di test una nuova funzione IA di riepilogo dei messaggi non letti

WhatsApp è al lavoro su una nuova IA che effettuerà dei riepiloghi automatici dei messaggi non letti e delle chat non aperte.

Ogni giorno siamo inondati di messaggi, comunicazioni, chat di gruppo e chi più ne ha più ne metta. Il nostro profilo WhatsApp è sempre pieno zeppo di messaggi che a volte rischiamo di perderci per strada o che non sempre riusciamo a leggere con attenzione e con la giusta concentrazione. La piattaforma, consapevole della mole di informazioni e comunicazioni alle quale ogni utente è sottoposto, sta lavorando ad una nuova funzione, sfruttando l'intelligenza artificiale, che andrà ad effettuare un riepilogo automatico di tutti i messaggi non letti, semplificando, così, la gestione delle chat in maniera considerevole. Si tratta di una novità che potrebbe aiutare, in particolar modo, chi si trova a dover gestire molte chat.

Come funzionerà? La funzione che, attualmente, lo ricordiamo, non è disponibile per tutti, genera dei riassunti rapidi di alcune conversazioni. Una volta ricevuto un determinato numero di messaggi non letti comparirà un pulsante dedicato nella chat. Logo WhatsApp Una volta cliccato, si attiverà l'intelligenza artificiale che provvederà ad effettuare un riassunto del contenuto dei messaggi. Un elemento da non sottovalutare è la sua utilità in contesti molto numerosi, come le chat di gruppo - sia dedicate allo svago e sia dedicate al lavoro -. Tutto verrà effettuato mantenendo, però, ben a mente il focus sulla privacy.