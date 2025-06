WhatsApp introduce gli avatar animati con la nuova beta: ecco cosa aspettarsi

WhatApp starebbe testando una nuova funzionalità dedicata agli avatar animati. A scoprirlo è stata WAbetainfo e la feature dovrebbe essere disponibile nella beta per Android 2.25.18.14, attraverso il Google Play Beta Program. Non è una novità particolarmente innovativa, ma permette di personalizzare ulteriormente il proprio profilo. In modo analogo a quanto visto su Instagram e Facebook, gli utenti potranno infatti creare il proprio avatar personale. Vediamo esattamente come funzionerà.

Maggiore personalizzazione La creazione dell'avatar animato non sostituirà in alcun modo la classica immagine del profilo, anzi, la affiancherà. Ciò significa che gli altri utenti potranno vedere entrambe le versioni, se sceglierete ovviamente di rendere visibile l'avatar in questione. Secondo quanto riportato (di seguito vi mostriamo anche delle immagini), sarà possibile accedere a una nuova sezione dedicata alle impostazioni dell'avatar. Potrete personalizzarlo a vostro piacimento, scegliendo quindi la posa, il colore dello sfondo e chiaramente l'aspetto estetico in sé. Le impostazioni dedicate ai nuovi avatar animati di WhatsApp Fatto ciò, potrete scegliere di rendere visibile l'avatar, il quale verrà affiancato all'immagine principale, creando un doppio ritratto. Insomma, funzionerà praticamente in maniera analoga a quanto si vede già su Facebook e Instagram. Ricordiamo che questa funzione era già presente nella versione beta 2.24.17.10, ma in questo caso gli avatar comparivano solo all'interno delle informazioni della chat, quindi erano meno visibili. Ad ogni modo, per provare in anteprima la nuova feature potrebbero volerci alcune settimane, dato che il rilascio sarà graduale.