Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles per PS5 e Nintendo Switch è in prenotazione su Amazon

Al Summer Game Fest 2025 è stato annunciato il tanto chiacchierato Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles e ora i videogiocatori possono mettere al sicuro la propria copia per PS5 e Nintendo Switch in formato fisico tramite la prenotazione di Amazon Italia. La data di uscita è il 30 settembre 2025. Potete trovare i giochi a questi indirizzi oppure tramite i box poco sotto:

