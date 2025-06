Lo sceneggiatore di Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles ha riscritto parte dei testi

In un'intervista con la testata JPGames.de, il creatore e sceneggiatore di Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles , Yasumi Matsuno , ha commentato i cambiamenti che i giocatori troveranno nel remake, annunciato qualche settimana fa da Square Enix. Tra i più sentiti c'è stato il cambiamento di alcuni testi , che riflettono la nuova sensibilità dell'autore.

Ritocchi qua e là

Si tratta di lievi ritocchi, a detta di Matsuno, che si basano sulla sua crescita personale e professionale, inevitabile visto il tempo passato da quando ha scritto l'originale decenni fa.

"In tutta onestà, sono invecchiato da quando ho scritto la sceneggiatura di questo gioco per la prima volta, e le mie percezioni sono cambiate di conseguenza." Ha detto Matsuno, spiegando poi: "In virtù di ciò, è possibile che ci siano alcuni piccoli cambiamenti nel modo in cui sono formulate alcune battute. Se la mia tecnica di scrittura è migliorata, allora è un'ottima cosa, ma se è solo perché sono invecchiato e la mia sensibilità si è indebolita, allora mi scuso."

Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles è stato annunciato per moltissimi sistemi: PC, Xbox Series X e S, PlayStation 5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 e PlayStation 4. L'uscita del gioco è prevista per il 30 settembre 2025 e, secondo Square Enix, la trama rimarrà sostanzialmente invariata rispetto all'originale, nonostante la presenza di ritocchi qua e là.