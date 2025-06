Annunciato Little Nightmares Enhanced Edition, versione con grafica migliorata dell'horror classico

Durante lo showcase dedicato alla serie Little Nightmare c'è stato spazio anche per Little Nightmares Enhanced Edition , una versione rimasterizzata del titolo di Tarsier Studios. Sarà lanciata il 10 ottobre 2025 , in contemporanea a Little Nightmares III , su PC, Xbox Series X e S, PlayStation 5 e Nintendo Switch 2.

Le novità di Little Nightmares Enhanced Edition

Per l'occasione, Bandai Namco ha pubblicato un trailer comparativo tra la vecchia e la nuova versione, per mostrare i progressi fatti con la veste grafica rinnovata in 4K a 60 fps, per far vedere la nuove illuminazione volumetrica e i particellari più ricchi e per esaltare l'aggiunta di riflessi in ray-tracing, che aumentano la profondità grafica.

Tra le altre novità, sono stati sottolineati i tempi di caricamento più rapidi, l'aggiunta di nuovi checkpoint e di consigli in gioco, per aiutare i neofiti.

Il bello è che l'editore ha comunicato che "Little Nightmares Enhanced Edition sarà disponibile subito per chi preordina una copia digitale di Little Nightmares III per PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC." Insomma, se vi piace la serie potete farci un pensierino.

In Little Nightmares Enhanced Edition si torneranno a vestire i panni di Six, una bambina sola e sperduta in un'enorme nave di metallo, le Fauci, dove si troverà circondata da adulti pericolosi. Riusciremo a farla fuggire, anche ora che i suoi incubi sono in alta definizione?