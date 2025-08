World of Warcraft, è arrivato il momento di tornare a giocare?

L'aggiornamento 11.2 segna l'inizio della fine per The War Within: è il momento migliore per cominciare o ricominciare WoW?

Con l'aggiornamento 11.2, intitolato Fantasmi di K'aresh, l'espansione The War Within di World of Warcraft entra finalmente nel suo arco conclusivo. La patch esce il 6 agosto, con la stagione 3 che inizia il 13 agosto, una settimana dopo, e introduce la solita risma di contenuti: spedizioni Mitiche a tempo vecchie e nuove, una nuova incursione, un nuovo boss mondiale e una zona inedita in cui completare missioni della storia e giornaliere per migliorare l'equipaggiamento e collezionare imprese, mascotte e cavalcature. La trilogia di espansioni che formano la Saga dell'Anima del Mondo proseguirà con Midnight, in arrivo il prossimo anno e di cui sapremo di più tra pochi giorni alla Gamescom, quando Blizzard probabilmente svelerà la data di uscita. Il MMORPG targato Blizzard, tra alti e bassi, continua a catturare l'attenzione di centinaia di migliaia di giocatori, e non capita di rado che qualcuno chieda, titubante, se è un buon momento per cominciare o tornare a giocare sul finire di un'espansione: cerchiamo di rispondere a questa domanda.

Una storia per molti ma non per tutti Come abbiamo detto, la Saga dell'Anima del Mondo sarà composta da tre espansioni: The War Within, Midnight e The Last Titan. Siamo quindi alla fine del primo capitolo e la storia sta cominciando a prendere forma, anche se ci siamo arrivati col fiato corto: dopo averci condotto nelle viscere di Azeroth per salvare i regni sotterranei di Khaz Algar e i suoi popoli dai mefistofelici piani di Xal'atath e dei suoi alleati Nerubiani, gli scrittori di Blizzard hanno perso un po' lo slancio, deviando sulla strampalata sottotrama dei Goblin di Cavafonda prima di tornare in carreggiata con un aggiornamento che riporta in scena minacce catastrofiche e sovrannaturali. Nel caso specifico, si tratta di Dimensius il Divoratore, un'entità potentissima che i seguaci del Signore del Vuoto stanno imbrigliando nella Manaforgia Omega di K'aresh, antica patria degli Eterei ora ridotta a una desolata distesa di macerie e ruderi. I giocatori dovranno sventare questo pericolo con l'aiuto di Alleria Ventolesto, gli Eterei e... la stessa Xal'atath. La nuova carrellata di missioni principali costruisce il ponte verso Midnight, inscenando l'epilogo di The War Within e preparando World of Warcraft a quello che potrebbe essere il suo capitolo più oscuro ed enigmatico. Ormai la trama di World of Warcraft poggia su decenni di storie, personaggi e intrecci che potrebbero confondere i giocatori dell'ultima ora, ma bisogna dire che fino a questo momento gli scrittori di Blizzard - capitanati dal caro, vecchio Chris Metzen - sono riusciti a mantenere un certo livello di autonomia, ricorrendo solo ad alcune figure chiave e imbastendo la narrativa sui personaggi e le culture di Khaz Algar. In questo senso, il Cammino della Storia introdotto con l'aggiornamento precedente (Eredità di Arathor) sembra essere stato pensato proprio per aiutare i nuovi giocatori e quelli lontani da troppo tempo a orientarsi con le sottotrame e i personaggi più importanti di World of Warcraft che potrebbero avere dei ruoli centrali nelle storie imminenti. Cosa starà tramando veramente Xal'atath? Le missioni principali già disponibili a Dornogal, inoltre, permettono abbastanza facilmente di rimettersi in pari con la storia di The War Within: sono missioni contenute e coerenti che i giocatori possono affrontare fino alla fine o semplicemente interrompere quando preferiscono, non essendo vincolate a nessuna funzionalità o contenuto essenziale del gioco. Fantasmi di K'aresh introduce però una serie di missioni fondamentali per ottenere un mantello leggendario (Fasciature Reshii) che non serve solo a sbloccare alcuni contenuti come l'esplorazione fasica, ma anche a superare certi boss nell'incursione Manaforgia Omega.