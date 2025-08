Xbox Game Pass Ultimate costa meno su Instant Gaming, per divertirsi per tutto agosto a basso prezzo

Se volete passare un bell'agosto provando vari giochi e giocando molto a bassissimo prezzo, la soluzione migliore è abbonarsi per 30 giorni al servizio di Xbox Game Pass Ultimate, soprattutto se riuscite a trovarlo in sconto. In questo momento, potete ottenere un mese di Xbox Game Pass Ultimate a circa 15€ invece dei classici 18€. Vi basta raggiungere questo indirizzo oppure utilizzare il box che vedete qui sotto. Il prezzo da noi indicato include già l'IVA italiana: quando raggiungerete la pagina di Instant Gaming, invece, vedrete un prezzo più basso poiché l'IVA non viene mostrata fino a quando non entrate nella pagina finale di pagamento.