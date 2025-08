Stormgate presenta la sua prima campagna con un trailer di lancio

Disponibile in versione completa dopo un lungo periodo in accesso anticipato, Stormgate ha presentato la sua prima campagna con un trailer di lancio: si tratta di Ashes of Earth ed è disponibile per l'acquisto al prezzo di 24,99€.

Un contenuto premium per un'esperienza che di base è free-to-play, dunque, e che durante l'early access ha coinvolto un gran numero di giocatori grazie alla sua ambientazione fantascientifica e a un impianto RTS davvero solido.

In uno scenario in cui l'umanità è costretta a lottare per la sopravvivenza, alleandosi con robot intelligenti per affrontare due razze aliene in guerra tra loro, dovremo cimentarci con partite contro la CPU in cooperativa oppure provare la modalità tre-contro-tre.

L'esperienza tecnica di Stormgate è pensata per essere fluida e reattiva, grazie a server globali e una tecnologia di rollback avanzata, che garantiscono match privi di latenza e rallentamenti, indipendentemente da dove ci si trovi nel mondo.