Stormgate ha un trailer di lancio per l'accesso anticipato su Steam

Il trailer di lancio di Stormgate ci ricorda che lo strategico sviluppato da Frost Giant Studios sarà disponibile su Steam in accesso anticipato a partire dal 13 agosto, in formato free-to-play, ma gli utenti che hanno acquistato un qualsiasi pacchetto possono accedere all'esperienza già da ora.

Sullo sfondo di un pianeta dilaniato dalla guerra, dovremo metterci alla guida di un esercito composto da soldati umani e unità robotiche nel tentativo di respingere la feroce invasione di due fazioni aliene, peraltro in conflitto fra di loro.

Realizzato da un team che include alcuni degli sviluppatori di StarCraft 2 e Warcraft 3, Stormgate offre un'entusiasmante esperienza strategica in tempo reale in cui potremo prendere parte a impegnativi scontri fra le tre forze in campo.

Chi la spunterà? La Human Vanguard, l'Infernal Host o la Celestial Armada? Potremo scoprirlo affrontando la campagna single player oppure cimentandoci con le diverse modalità multiplayer incluse nel pacchetto, con meccaniche cooperative o competitive.