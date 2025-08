Il laptop Dell 15 con Intel Core i7 e 120Hz è in sconto su Amazon al prezzo minimo storico

Caratteristiche del laptop Dell 15

In questo caso si tratta di un laptop da 15,6" con refresh rate a 120Hz e display Full HD 1920 x 1080. Troviamo inoltre una luminosità di 250 nit e trattamento anti-riflesso per proteggere maggiormente gli occhi e non affaticare la vista. Il prodotto è equipaggiato con un processore Intel Core i7-1355U, con 10 core e 12 thread, ideale per il multitasking e altre attività.

Laptop Dell 15

Troviamo inoltre 16GB di RAM DDR4 (3200 MT/s) e SSD PCIe da 512GB e grafica integrata Intel UHD. Lato connettività sono presenti HDMI, USB-A, USB-C, lettore microSD, Bluetooth, Wi-Fi 6 e jack audio. Il laptop viene proposto nel colore Nero Carbonio e la tastiera QWERTY è retroilluminata.