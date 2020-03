Half-Life: Alyx disponibile su Steam

Valve ha annunciato che Half-Life: Alyx è finalmente disponibile su Steam. Si tratta di un grande momento che segna il ritorno della storica serie dopo anni di congelamento e che fa ben sperare per il suo futuro.

Come saprete, Half-Life: Alyx richiede l'utilizzo esclusivo di un visore VR compatibile, Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift o Windows Mixed Reality, per essere fruito. Il gioco si posiziona tra il primo e il secondo Half-Life e ha come protagonista Alyx Vance, la figlia di Eli Vance, uno degli scenziati scampati all'incidente incidente di Black Mesa, attualmente capo della resistenza contro i Combine, degli alieni che hanno soggiogato la Terra in sette ore.

Se vi interessa saperne di più sulla serie Half-Life, proprio oggi abbiamo pubblicato un articolo che ripercorre la trama di tutti gli episodi, posizionando cronologicamente Half-Life: Alyx.

Half-Life: Alyx è acquistabile singolarmente per 49,99€, eppure può essere ottenuto in bundle con il visore Valve Index. Attualmente è primo in classifica su Steam, nonostante il limite del visore. Secondo molti potrebbe essere il gioco che aumenterà finalmente la base utenti della realtà virtuale.