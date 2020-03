Half-Life: negli episodi precedenti

Fate attenzione, perché ovviamente daremo delle anticipazioni gigantesche su tutti i giochi. Se non volete averne, non leggete oltre.

In occasione dell'uscita di Half-Life: Alyx ripercorriamo l'intera serie raccontandone la trama nei dettagli a partire dal primo capitolo. In questo modo vogliamo rendere più facile posizionare cronologicamente e logicamente la nuova avventura, anche perché sono diversi anni che non esce più un nuovo Half-Life e molti potrebbero essersi persi per strada qualcosa.

Half-Life

Half-Life inizia su un tram: Gordon Freeman, il protagonista, è uno scienziato che lavora alla Black Mesa Research Facility, una struttura scientifica immensa dove si fanno esperimenti segreti, e si sta recando al laboratorio cui è stato assegnato, dove sono in corso dei test su di una specie aliena non ben identificata. Dopo aver indossato la sua HEV Suit, una tuta di sicurezza molto resistente ai danni e alle radiazioni, Gordon raggiunge i suoi colleghi e si mette all'opera.

Purtroppo non tutto va come dovrebbe e lo spettometro antimassa utilizzato per l'esperimento apre un varco con un'altra dimensione, quella degli Xen, da cui degli alieni iniziano a penetrare nella nostra realtà spargendo il caos. Eli Vance, un collega di Freeman, non che personaggio chiave della serie che ritroveremo negli Half-Life successivi, gli chiede di andare in superficie in cerca di aiuto.

Trovato un piede di porco, la sua prima arma, nonché la più iconica dell'intera serie, Gordon inizia a farsi strada lungo i corridoi di Black Mesa.

Oltre che dagli alieni, Black Mesa viene presa d'assalto dai militari della Hazardous Environment Combat Unit, che, invece di aiutare i superstiti, iniziano ad ucciderli per cancellare ogni traccia dell'incidente. Capendo che in superficie non troverà alcun aiuto, Freeman si mette alla ricerca di un modo per risolvere la situazione prima che peggiori. La sua destinazione finale è il complesso Lambda dove, come suggeritogli da alcuni scienziati, troverà la soluzione che cerca. Nel frattempo l'attività degli alieni si è fatta più intensa. I militari capiscono di non poterli fermare e si ritirano da Black Mesa, facendosi coprire da un attacco aereo mirato a distruggere l'intera struttura.

Freeman raggiunge il complesso Lambda e scopre il teletrasporto usato dagli scienziati per raggiungere Xen. Capisce anche definitivamente che la colpa di quello che sta accadendo è soprattutto degli umani, che hanno condotto degli esperimenti mostruosi sugli abitanti dell'altra dimensione.

Purtroppo il teletrasporto non può essere spento, perché dall'altra parte c'è qualcuno o qualcosa che sta impedendo al varco dimensionale di chiudersi. A Gordon non resta che andare su Xen e rimuovere il blocco: il Nihilanth, un potentissimo alieno che somiglia a un feto gigante.

Eliminato il Nihilanth, Freeman sviene e viene soccorso dal G-Man, uno strano e inquietante uomo vestito in giacca e cravatta che pare lo abbia seguito per tutta la sua avventura. Il G-Man fa uno strano discorso a Freeman e gli offre un lavoro. Lo scienziato è costretto ad accettare se non vuole morire. Il gioco finisce con Freeman sospeso nel vuoto e con la voce del G-Man soddisfatto per la scelta effettuata.