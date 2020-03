S.T.A.L.K.E.R. 2 si mostra in una nuova immagine, il primo screenshot ufficiale

S.T.A.L.K.E.R. 2 torna infine a mostrarsi con una nuova immagine ufficiale, addirittura quello che viene definito il primo screenshot ufficiale da parte di GSC GameWorld, che sta portando avanti lo sviluppo dell'atteso seguito della serie.

Si tratta di un'immagine che mostra un ambiente esterno, perfettamente in linea con lo stile classico della serie. A corredo c'è anche un messaggio di saluto da parte degli sviluppatori: "13 anni sono passati da quando abbiamo pubblicato S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl, il mondo non è mai stato lo stesso dopo quello. Milioni di giocatori sono corsi dentro la Zona, guidati dal desiderio di scoprirne i misteri, superare le difficoltà, cacciare i tesori, combattere mostri e unirsi alle fazioni", si legge nel messaggio scritto da GSC GameWorld.

"Siete cambiati per diventare i veri Stalker", scrivono gli sviluppatori. "Essendo stati ispirati da tutto quello che avete fatto (compresi contenuti artistici, storie, cosplay e mod) capiamo perfettamente che non possiamo deludervi. Il secondo capitolo della saga di S.T.A.L.K.E.R. sarà il nostro gioco più ambizioso fatto finora, sarà degno dell'eredità leggendaria della serie".

Insomma, S.T.A.L.K.E.R. 2 si avvia ad essere il progetto più sostanzioso e ambizioso mai realizzato da GSC GameWorld, mantenendo comunque solidi legami con la trilogia originale composta dal primo capitolo e dai successivi Clear Sky e Call of Pripyat.

Ovviamente non ci sono ancora informazioni su una possibile data di uscita, così come molti sono ancora i misteri che circondano il nuovo capitolo, ma gli sviluppatori assicurano che nuove informazioni verranno pubblicate nel corso del 2020. Tra le informazioni già diffuse sappiamo che S.T.A.L.K.E.R. 2 usa l'Unreal Engine 4 come motore grafico, che non avrà battle royale e supporterà le mod.