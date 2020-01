S.T.A.L.K.E.R. 2 usa l’Unreal Engine 4 come motore grafico

Con un messaggio su Twitter GSC GameWorld ha annunciato che per sviluppare S.T.A.L.K.E.R. 2 ha scelto l'Unreal Engine 4, il motore grafico di Epic Games. In realtà l'annuncio è stato dato prima da Epic, ma la conferma non si è fatta attendere molto.



Qualcuno si è subito domandato se S.T.A.L.K.E.R. 2 sarà un'esclusiva dell'Epic Games Store, ma GSC GameWorld non ha voluto commentare e ha affermato che parlerà più avanti di piattaforme e negozi digitali.



Per il resto non è stato svelato molto altro su S.T.A.L.K.E.R. 2. Sappiamo che seguirà la trilogia originale, formata da Shadow of Chernobyl, Clear Sky e Call of Pripyat, che gli sviluppatori mirano a creare un titolo dalle atmosfere uniche, che non avrà modalità battle royale e che avrà tool per i modder, ma è tutto qui.





S.T.A.L.K.E.R. 2 is powered by Unreal Engine: pic.twitter.com/RdDWr4yYj3 — S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL (@stalker_thegame) January 2, 2020