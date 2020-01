Assassin's Creed Ragnarock potrebbe essere appena stato svelato da GameStop Italia

GameStop Italia potrebbe poter aver inavvertitamente svelato Assassin's Creed Ragnarok, il nuovo capitolo della celebre serie di Ubisoft. Per qualche secondo, infatti, sul sito italiano è comparsa la scheda di Assassin's Creed Ragnarok -- Mjolnir Edition per Xbox One, con ogni probabilità il nome dell'edizione limitata del gioco. Gli addetti della catena hanno cancellato velocemente la pagina, ma internet è stato più veloce.



Su Resetera, infatti, hanno salvato l'immagine incriminata che poi è arrivata su Reddit e così via. In questo modo abbiamo potuto vedere come il sito di GameStop sia quello nostrano e si leggono senza ombra di dubbio alcune informazioni importanti. Assassin's Creed Ragnarok sembra essere il nome del prossimo capitolo e, con molta probabilità, sarà ambientato ai tempi dei vichinghi, un setting molto di moda ultimamente. La Mjolnir Edition dà l'idea di essere il nome dell'edizione da collezionisti. Mjolnir è il nome del martello di Thor, chissà se sarà incluso tra i goodies. Xbox One ci informa che il gioco sarà disponibile (ma chi ne dubitava?) per l'attuale generazione di console.



Non è disponibile una data d'uscita, ma presumibilmente si parla di questo autunno, massimo i primi mesi del prossimo anno.



Si tratta, comunque, di un rumor bello grosso, che confermerebbe le voci circolanti da qualche mese. L'unica cosa che lo rende succoso è che sia GameStop, sia Ubisoft, storicamente non sono molto brave con queste cose.