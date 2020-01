Zero 2, il nuovo controller per PC, Switch e Android di 8BitDo, è grosso come un portachiavi

Zero 2 è un nuovo controller per PC, Switch e Android prodotto da 8BitDo, casa celebre per il design retrò e la qualità delle sue periferiche terze parti. La sua nuova creazione costa 20 dollari ed è grossa come un portachiavi. Per giocare ovunque senza limitazioni.



Grosso circa la metà di un Joy-con, Zero 2 è il nuovo gamepad bluetooth di 8BitDo, un produttore hardware famoso per le sue stilose periferiche, comode da usare e belle da vedere, grazie al design retrò che si ispira alle più famose console del passato. In questo caso ha creato un gamepad minuscolo, adatto a tutte le tasche.



Questo è vero sia per quanto riguarda e dimensioni sia per quanto riguarda il portafogli. Parliamo, infatti, di un pad di pochi centimetri di lunghezza che al momento costa 17 sterline in preorder su Amazon UK. Il gamepad è compatibile coi PC, i Mac, i telefoni Android e Nintendo Switch.