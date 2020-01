Final Fantasy, Yoshitaka Amano è sulla copertina di Vogue Italia col ritratto della modella Lindsay Wixson-Young

Yoshitaka Amano, storico illustratore della serie di Final Fantasy, ma anche di anime quali Vampire Hunter D, Tekkaman e Hurricane Polymar, è il protagonista della copertina di Vogue Italia di questo mese. In evidenza c'è un suo ritratto della modella Lindsay Wixson-Young.



Nato a Shizuoka il 26 marzo 1952, Amano Yoshitaka è un illustratore e character designer giapponese di fama mondiale. I suoi lavori, infatti, vanno da alcuni dei più celebri anime prodotti nel suo paese, come Vampire Hunter D, Gatchaman, Tekkaman e Hurricane Polymar ad una serie infinita di videogiochi. Il suo nome, infatti, è legato in maniera indissolubile a Final Fantasy di Square Enix. Suo è il tratto che ha distinto il character design della Fantasia Finale: Yoshitaka ha lavorato come Character Designer, Logo Designer e Graphic Designer sin dal primo capitolo per NES, targato 1987.



Un connubio che regge sino ad oggi. Yoshitaka ha curato gli Artwork promozionali, il Logo e le illustrazioni anche di Final Fantasy XV. Vederlo quindi celebrato su una delle più celebri e diffuse riviste italiane è emozionante per tutti i fan di Final Fantasy, che vedono l'inconfondibile stile dell'artista giapponese capeggiare su una delle copertine più stilose e ambite.



Una copertina a chilometro zero, come recita la rivista, fatta senza sprecare tessuti, make up o luci di scena.