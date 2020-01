Final Fantasy 7 Remake, Kazushige Nojima si rattrista su Twitter per recenti i leak

Lo scenario writer di Final Fantasy 7 Remake, Kazushige Nojima ha recentemente postato su Twitter un messaggio nel quale si dice dispiaciuto per i recenti i leak che hanno svelato parti non ancor annunciate dell'attesissimo gioco di Square Enix, in arrivo in esclusiva su PS4.



Nelle scorse ore vi avevamo parlato di alcuni leak di Final Fantasy VII Remake. Alcuni, innocui, parlavano del fatto che il gioco sarebbe potuto arrivare su PC, altri invece includevano spoiler del gioco completo. Devono essere stati questi ultimi ad aver rattristato Kazushige Nojima, Scenario Writer di Square Enix.





リークって、ほんといろんなもの踏みにじってくれるよな。 — Kazushige Nojima (@sgwr1) January 2, 2020