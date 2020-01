Final Fantasy 7 Remake, la demo include spoiler sul gioco completo

Final Fantasy 7 Remake approderà a breve con una demo su PlayStation Store che è già stata trafugata e nel cui codice, pare, sono presenti spoiler sul gioco completo.



Stando a quanto riportato dagli utenti che sono entrati in possesso della demo di Final Fantasy VII Remake in anticipo sui tempi, infatti, fra i dati è possibile trovare diversi riferimenti a ciò che vedremo nel prodotto finale e persino nei già previsti episodi extra.



In particolare si parla di novità aggiunte rispetto alla versione originale, la presenza di personaggi rivisitati, scenari che non erano stati annunciati da Square Enix e dettagli sul boss finale, oltre alla colonna sonora nella sua interezza.



Sembra insomma che la strada per Final Fantasy 7 Remake sia già tutta in salita e il rischio di anticipazioni indesiderate sia concreto da qui all'uscita del gioco, fissata per il 3 marzo su PlayStation 4.