3 Italia All-in Power con 100GB: tutte le offerte prorogate al 19 gennaio 2020

Nel momento in cui scriviamo l'operatore 3 Italia ha prorogato alcune offerte particolarmente interessanti, che avrebbero dovuto scadere proprio in queste ore: lo faranno, invece, il prossimo 19 gennaio 2020. Ci sono 3 Italia All-in Power e altre: vediamole in questo articolo.

3 Italia All-in Power è la prima offerta di 3 Italia ad essere prorogata: presente nelle varianti Special Edition e Special Edition 100GB, permette di ottenere chiamate illimitate, SMS altrettanto illimitati e (appunto) 100 GIGA di internet mensili. La Power Special, in particolare, è disponibile solo in abbinamento all'acquisto di uno smartphone android a rate: il cliente potrà scegliere tra Xiaomi Redmi Note 7, Xiaomi Mi Note 10, Xiaomi Redmi Note 8T, Xiaomi Redmi 8, Samsung Galaxy Note10 e Samsung Galaxy Note10+.

Anche la 3 Italia All-in Super Power è stata prorogata: l'offerta propone in questo caso minuti ed SMS illimitati verso tutti, poi ancora 100 GIGA di internet, al prezzo di abbonamento mensile di 14,99 euro. Tutte le opzioni citate prevedono un vincolo contrattuale di 24 mesi.