PS Plus in sconto, un anno di abbonamento a prezzo ribassato

L'abbonamento annuale a PS Plus è in sconto del 37% nel negozio online cdkeys.com. Sostanzialmente potete portarvelo a casa per 37,99€ invece di 59,99. Si tratta di un vero e proprio affare, che farà felici coloro che devono rinnovare l'abbonamento in questi giorni, o quelli che stavano pensando di sottoscriverlo giusto ora.



Abbonamento PS Plus Italia di 365 giorni su cdkeys.com.



Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, PlayStation Plus è il servizio in abbonamento che consente di giocare online ai giochi delle console PlayStation. Oltre a ciò, gli abbonati ricevono altri bonus, come dello spazio di archiviazione cloud e, sopratutto, dei giochi gratis dati su base mensile.



Proprio in questi giorni sono stati annunciati i titoli PlayStation Plus di gennaio 2020. Attualmente il grosso degli abbonati possiede PS4, ma immaginiamo che Sony stia già preparando il passaggio a PS5.