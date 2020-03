NVIDIA spinge sull'ottimizzazione del ray tracing e sul DLSS 2.0

Con l'annuncio delle DirectX 12 Ultimate, NVIDIA ha colto l'occasione per annunciare il potenziamento complessivo del supporto dedicato al ray tracing, con novità che dovrebbero andare a vantaggio tanto dei PC equipaggiati con GeForce RTX quanto, almeno in parte, delle nuove console. Guarda invece esclusivamente alle proprie schede video con la versione 2.0 dell'upscaling DLSS, già disponibile nel branch dedicato dell'Unreal Engine 4, in Deliver us the Moon e in Wolfenstein: Youngblood. Ma proprio in questi giorni sarà disponibile anche in Mechwarrior 5 e Control, in procinto di essere aggiornato con l'arrivo del contenuto scaricabile The Foundation.

Ray tracing e deep learning, il futuro del videogioco

Per prima cosa parliamo dell'evoluzione del supporto dedicato al ray tracing che ora può contare su un SDK dedicato all'illuminazione globale basata sul ray tracing, un kit di sviluppo pensato per facilitare la creazione di un sistema di luci realistiche e per calibrarne l'impatto in modo da ridurre il peso sulle prestazioni o in modo da massimizzare la resa visiva.

Importante quindi, come lo è l'imminente release DXR, in versione stabile, dell'Unreal Engine 4.25, la nuova versione di un motore grafico estremamente diffuso e quindi cruciale per la diffusione del ray tracing, veicolata anche attraverso la pubblicazione dell'estensione ufficiale Vulkan RT, dedicata ovviamente alle librerie a basso livello del Khronos Group che permettono di sfruttare a fondo l'hardware. Un altro passo in avanti, quindi, verso un futuro in cui il ray tracing dovrebbe diventare uno standard, o quasi, grazie all'arrivo delle Navi 2X, montate sia su Xbox Series X che su PS5, e delle nuove GeForce RTX che tra l'altro promettono un salto in avanti importante tanto in termini di potenza bruta quanto in termini di complessità dell'illuminazione ray tracing.

La crescente ottimizzazione, comunque, va anche a vantaggio attuali GeForce della serie 2000 che tra l'altro mantengono l'esclusiva, almeno in ambito consumer, dei core dedicati al deep learning. Ancora non abbiamo visto le applicazioni promesse in termini di intelligenza artificiale e dinamismo, ma abbiamo visto il potenziale del DLSS, l'upscaling basato sui tensor core delle GeForce RTX che sfrutta le reti neurali per aumentare la risoluzione di un gioco in tempo reale. Sappiamo bene che il primo impatto con questa tecnologia non è stato dei migliori, tanto da suscitare più di una polemica di fronte ai proclami di NVIDIA in merito al guadagno prestazionale garantito dall'upscaling, ma sappiamo anche che il DLSS è arrivato tra noi troppo presto, in una forma a dir poco embrionale. Non è un caso che nel frattempo sia cresciuto di versione in versione, arrivando a un punto di svolta con il DLSS 2.0.