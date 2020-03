Nvidia: con le DLSS 2.0 Control e MechWarrior 5: Mercenaries col 75% di frame in più

Alimentata da Tensor Core RTX , DLSS 2.0 è una nuova e migliorata rete neurale di deep learning che aumenta il frame rate mentre genera immagini belle e nitide per i giochi. Fornisce ai giochi il margine necessario per massimizzare le impostazioni di qualità e aumentare la risoluzione in output.

Questa settimana MechWarrior 5: Mercenaries e Control si uniscono a Deliver Us The Moon e Wolfenstein: Youngblood come giochi che supportano NVIDIA DLSS 2.0. DLSS 2.0 è ora disponibile anche per gli sviluppatori di Unreal Engine 4 attraverso il DLSS Developer Program che accelererà il deployment in uno dei motori di gioco più popolari al mondo.

MechWarrior 5: Mercenaries, è un gioco mech BattleTech sviluppato da Piranha Games e rilasciato il 10 dicembre 2019 su Windows. È il primo gioco MechWarrior per giocatore singolo dal 2002. Il gioco riceverà oggi un aggiornamento grafico tramite una patch che abilita la tecnologia NVIDIA DLSS 2.0. In MechWarrior 5: Mercenaries, DLSS 2.0 migliora le prestazioni dal 30% al 75% utilizzando la modalità "Qualità", il tutto mantenendo, e in alcuni casi addirittura migliorando, la qualità dell'immagine.

Control lancerà il pacchetto di espansione The Foundation e una patch di gioco che aggiorna il gioco alla tecnologia NVIDIA DLSS 2.0 il 26 marzo 2020. Con DLSS 2.0, la qualità dell'immagine migliora materialmente rispetto all'algoritmo di elaborazione delle immagini DLSS originale utilizzato in Control. A seconda della GPU specifica, della risoluzione e delle impostazioni di qualità, il frame rate può essere incrementato in Control fino al 75%.