Disney+ in offerta a 3 euro al mese con TIM, insieme a TIMvision Plus

Disney+ si presenta in forte sconto per i clienti TIM di rete fissa, con la possibilità di pagare l'abbonamento al nuovo servizio in streaming di Disney 3 euro al mese dopo i primi tre mesi gratis, con TIMvision Plus insieme in un pacchetto unico.

L'offerta potrà essere attivata da domani, 24 marzo, fino al 24 maggio 2020, con pagamento attraverso la bolletta TIM unica. I contenuti potranno essere visti sia attraverso il TIMvision Box, che richiede un canone di 3 euro al mese, sia semplicemente attraverso le app ufficiali per piattaforme mobile, smart TV e PC.

L'offerta riguarda dunque i clienti TIM su rete fissa ed è slegata da quella ufficiale da parte di Disney+, che consente di ottenere un anno di abbonamento al prezzo di 59,99 euro invece del prezzo standard di 69,99 euro. Quest'ultima, attivabile entro oggi, è invece disponibile per tutti gli utenti.

Con il pacchetto completo offerto da TIM si ha dunque la possibilità di accedere a tutti i contenuti di Disney+, ovvero serie e film appartenenti al catalogo Disney, Marvel e Lucasfilm, oltre a tutti i canali previsti all'interno di TIMvision Plus, che offre varie serie TV, film e sport.

Ricordiamo che Disney+ partirà ufficialmente in Italia proprio domani, 24 marzo 2020: per avere qualche indicazione sui contenuti e le modalità di accesso vi rimandiamo all'anteprima con il punto sul servizio e sulle modalità, mentre ricordiamo che anche Disney+ adotta una qualità ridotta dello streaming per far fronte al traffico dati conseguente all'attuale situazione causata dal coronavirus.