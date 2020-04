Animal Crossing: New Horizons, arriva Nookazon: come funziona il servizio in stile Amazon

Ed eccovi l'ultima, geniale trovata dei giocatori di Animal Crossing: New Horizons. Si chiama Nookazon, ed è una piattaforma nonché servizio in stile Amazon, ma chiaramente pensata esclusivamente per l'ultimo titolo disponibile in esclusiva su Nintendo Switch. Scopriamone i segreti!

Innanzitutto, cos'è il Nookazon? Presto detto: un sito accessibile da web browser e dispositivi mobile, in tutto e per tutto simile ai servizi di Amazon ed eBay. I privati inseriscono degli oggetti, propongono un prezzo, e poi il giocatore interessato può contattarli per avviare la compravendita. Vi manca un fossile per il museo? Cercate su Nookazon. Quel vestito vi piace tanto, ma non volete attendere che Ago e FIlo lo mettano in vendita? Cercate su Nookazon.

Come funziona Nookazon? Non occorre neppure registrarsi, basta sfogliare le voci presenti per cercare subito l'oggetto desiderato e poi procedere all'acquisto/trattativa. Volendo potrete anche trovare fiori rari, frutti, materiali e progetti, e metterne in vendita a vostra volta. Fate sempre molta attenzione ai truffatori, ovviamente. E dato che Nintendo non ha mai dato il proprio consenso ad un sito del genere, non ci stupiremmo di non ritrovare più il sito da un giorno all'altro... speriamo che ciò non avvenga.

Prima di salutarci, vi ricordiamo che ci sono diversi modi per guadagnare stelline velocemente su Animal Crossing: New Horizons; anche se su Nookazon volendo si accettano anche altre forme di pagamento, come i richiestissimi Biglietti Miglia.