Fortnite, rendi omaggio ai pantaloni di Deadpool

In questa rapida guida vi aiuteremo a completare la sfida Rendi omaggio ai pantaloni di Deadpool, una delle più recenti missioni proposte dagli sviluppatori di Epic Games in occasione della Settimana 9 di Fortnite Capitolo 2. Pronti per tutti i consigli?

Completare la sfida Rendi omaggio ai pantaloni di Deadpool è molto importante: permette infatti di sbloccare la skin Deadpool X-Force gratuitamente, o almeno "gratuitamente" per tutti i possessori del Pass Battaglia della Stagione 2. Prima di potervi dedicare alla missione, comunque, dovrete almeno aver trovato i boxer di Deadpool, e anche da questo punto di vista vi abbiamo fornito una guida.

Veniamo ai fatti: dove si trovano i pantaloni di Deadpool? Avrete almeno due luoghi tra i quali scegliere e da poter visitare. Sull'hotel di Spiagge Sudate ci sono dei pantaloni in bella vista, che sventolano al vento (zona ovest della mappa di gioco, luogo indicato); altri sono presenti presso lo Yacht di Deadpool (zona nord-est della mappa di gioco, luogo indicato). Recatevi o nell'uno o nell'altro luogo, e interagite con l'oggetto in questione senza finire eliminati: missione compiuta.

Attualmente su Fortnite Capitolo 2 è ancora possibile acquistare le nuove skin Marvel Deadpool X-Force, che costano 1500 V-buck cadauna (circa 15 euro al cambio). Ecco un video per completare la missione, comunque: seguitelo passo passo e non avrete alcun tipo di problema.