iPhone SE 2020 prenotabile con iliad, anche a rate

Apple ha mostrato al mondo negli scorsi giorni il suo nuovissimo iPhone SE 2020, un dispositivo che punta a collocarsi tra i medio gamma sul mercato senza tralasciare la qualità che ha reso nota la società in tutto il mondo. Ora il preordine è disponibile con iliad: analizziamo questa possibilità in più per i consumatori.

iliad ha aperto i preordini per iPhone SE 2020, anche a rate: le opzioni disponibili sul sito ufficiale di iliad sono fondamentalmente due, la prima prevede il pagamento dell'intero iPhone SE 2020, la seconda una suddivisione in trenta rate mensili. Le consegne cominceranno dal prossimo 24 aprile 2020, dunque avete ancora un po' di tempo, sperando non vada esaurito.

Le varianti dell'iPhone SE 2020 presenti sul sito di iliad per il preordine sono quella da 64GB e 128GB, nei colori nero, bianco e Product Red; la Product Red è disponibile solo per la versione da 64GB, quella nera solo per il dispositivo da 128GB. Il prezzo previsto è di 489 euro in un'unica soluzione oppure rate da 13 euro al mese per 30 mesi con 99 euro di anticipo; iliad propone dunque uno sconto di 10 euro sul prezzo di listino. Tutti i dettagli di iPhone SE 2020 potete invece trovarli nel nostro speciale.